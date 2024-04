Número de mortes por atropelamento envolvendo ônibus cresce mais de 50% em SP Passageiros que sobrevivem precisam lidar com as sequelas graves deixadas pelo acidente

O número de mortes por atropelamento envolvendo ônibus cresceu mais de 50% na cidade de São Paulo, no ano passado. Muitos acidentes também deixam passageiros feridos, com sequelas para o resto da vida. Vítima de um atropelamento, Lindsay acredita que pequenas mudanças acabariam com esse tipo de acidente. Acompanhe na reportagem!