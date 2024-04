Alto contraste

Um grupo que se passou por 15 senadores e deputados é alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal. Estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão no Maranhão e no Piauí. O objetivo é identificar os integrantes da organização criminosa especializada em crimes de fraudes eletrônicas.