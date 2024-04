Opositores de Javier Milei protestam contra pacote econômico A economia do país sofre com a pior inflação dos últimos 30 anos

O Congresso da Argentina discute um pacote de medidas que pode mudar o rumo da economia do país, que atualmente sofre com a pior inflação dos últimos 30 anos. Mas muita gente, que é contra as novas propostas do presidente Javier Milei, foi às ruas. Os protestos terminaram em confusão.