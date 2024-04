Passageiro é morto após defender motorista de ônibus de roubo no interior paulista O homem acabou ferido com uma faca

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia procura pelo criminoso que matou um homem de 27 anos durante um roubo em Sumaré, no interior paulista. Felipe voltava do trabalho quando um ladrão entrou no ônibus e tentou assaltar o motorista. Ele tentou defender o homem, mas acabou ferido pelo criminoso com uma faca. Testemunhas e o próprio motorista tentaram socorrê-lo. Felipe foi levado à UPA, mas morreu na unidade médica. O corpo dele foi enterrado ontem (2).