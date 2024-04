Pescadores gravam onça atravessando o rio Araguaia com seus filhotes Eles estão sendo investigados pelo Ibama, pois ofereceram riscos aos animais

Pescadores gravaram uma onça pintada com dois filhotes atravessando o rio Araguaia, no interior de Goiás (GO). O Ibama vai investigar a conduta dos trabalhadores. Isso porque os barqueiros ofereceram risco aos filhotes e à mãe onça. Eles chegaram muito perto e fizeram muito barulho, deixando os animais incomodados.