Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Federal fez uma operação para combater a produção de drogas pela maior facção do país e consegue dar um enorme golpe nos negócios do crime. Três laboratórios de refino e embalagem de entorpecentes foram desativados no estado de São Paulo. Uma tonelada de cocaína foi retirada de circulação, além de outras drogas.