Polícia captura um dos detentos que fugiu de presídio estadual de segurança no MS

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil capturou um dos dois detentos que fugiram do presídio estadual de segurança no MS, no começo da semana. Naudinei de Arruda Martins, de 32 anos, foi achado em uma espécie de “hotel do crime”, na capital Campo Grande. O esconderijo em que ele estava era usado por criminosos como um local para despistar a polícia, segundo a investigação. No “hotel do crime”, a polícia achou bolsas com utensílios de higiene pessoal e roupas, que seriam usados para ajuda na fuga do detento.