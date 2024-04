Polícia do Rio encontra provas no apartamento do cubano suspeito de matar americano A vítima enfrentava um processo milionário de separação

A polícia encontrou provas no carro e no apartamento do cubano suspeito de matar um galerista americano, no Rio de Janeiro. A vítima enfrentava um processo milionário de separação do ex-companheiro, que deve ser ouvido pelos investigadores.