Polícia pede prisão preventiva do motorista do carro de luxo que matou homem na zona leste de SP O Ministério Público se manifestou a favor do pedido

A Polícia Civil de São Paulo fez um novo pedido de prisão preventiva contra o empresário Fernando Sastre Filho, que dirigia um carro de luxo no acidente que provocou uma morte na zona leste da capital paulista no início desta semana. No pedido feito à justiça, o delegado deu três argumentos: Sastre poderia voltar a cometer o mesmo crime, poderia atrapalhar as investigações ou fugir do Brasil. O Ministério Público se manifestou a favor do pedido e pediu ainda a suspensão da carteira de habilitação e do passaporte do empresário.