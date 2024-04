Policial reage a tentativa de assalto na zona sul de São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um policial reagiu a uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo na manhã deste sábado (20). O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Interlagos com a Avenida Washington Luís, na altura do 3480. De acordo com informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), um agente que estava de folga viu uma dupla tentar assaltar um pedestre e interveio.