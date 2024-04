Produtora musical e casa noturna de SP são investigadas por ligação com o crime organizado Segundo a PF, as empresas eram usadas para lavagem de dinheiro

Uma produtora musical e uma casa noturna de São Paulo são investigadas por ligação com o crime organizado. Segundo a Polícia Federal, as empresas eram usadas para lavagem de dinheiro do PCC. Dezenas de carros esportivos, uma coleção de relógios de grife, mansões e mais de R$ 500 mil em dinheiro vivo foram apreendidos em uma operação realizada nesta terça-feira (12), que envolveu a PF, auditores fiscais e agentes da receita municipal de São Paulo. Parte dos bens apreendidos pertencia ao empresário Jonatas Dias, dono de uma loja de carros de luxo em Indaiatuba, no interior paulista. Ele também é suspeito.