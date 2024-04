Putin acusa Ocidente de tentar destruir a Rússia

Alto contraste

O presidente russo Vladimir Putin fez na manhã de hoje (29) o discurso anual no Parlamento da Rússia. Ele criticou os Estados Unidos, acusou países do Ocidente de tentar destruir seu país em meio à guerra com a Ucrânia e disse que não vai permitir interferências em assuntos internos do país. O discurso acontece na véspera do sepultamento de Alexei Navalny, rival político que morrem em uma penitenciária.