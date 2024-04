Putin reforça que Rússia está pronta para guerra nuclear O presidente também disse que se sente no direito de testar os armamentos caso os EUA façam o mesmo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente da Rússia Vladimir Putin fez novas ameaças sobre o uso de armas nucleares durante uma entrevista. Putin também disse que se sente no direito de testar esses armamentos, caso os Estados Unidos façam mesmo. Além disso, segundo ele, do ponto de vista técnico-militar, a Rússia está pronta para uma guerra nuclear. Mas, ele ressaltou que, no momento, não está caminhando para esse tipo de conflito.