Quadrilha invade casa e faz idosos e jovem com síndrome de Down reféns em São Paulo A ação aconteceu na madrugada de hoje (25)

Na madrugada de hoje (25), quatro criminosos invadiram a casa de uma família de idosos e um jovem com síndrome de Down e mantiveram as vítimas reféns em São Paulo. Com os bandidos foram apreendidos celulares, relógio, dinheiro, luvas.