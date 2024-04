Queda de ponte nos EUA pode ter provocado desaparecimento de até 20 pessoas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A queda de uma ponte nos Estados Unidos provocou, inicialmente, o desaparecimento de sete pessoas, mas as autoridades americanas não descartam a possibilidade de haver até 20 pessoas no rio. Somente duas foram resgatadas com vida até agora. Para não atrapalhar nas operações de buscas, todos os voos que passam pela região foram desviados. O motivo da tragédia ainda vai ser investigado. Segundo a imprensa local, câmeras de segurança chegaram a gravar apagões no navio de carga poucos segundos antes da colisão.