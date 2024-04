Rafael Cardoso é investigado após agredir gerente de restaurante no Rio O ator foi intimado pela polícia deve prestar depoimento

O ator Rafael Cardoso já foi intimado pela polícia e deve prestar depoimento sobre as cenas de violência que protagonizou em um restaurante no Rio de Janeiro. Ele agrediu o gerente do local e foi gravado por câmeras de segurança.