As novas regras do Imposto de Renda foram divulgadas pela Receita Federal. Segundo as novas regras, é obrigado a declarar o imposto quem teve rendimentos acima de R$ 30.639. O valor é um pouco maior do que no ano passado, por conta do aumento do salário-mínimo e a ampliação da faixa de isenção, com a inclusão de quem ganha até dois salários mínimos mensais.