Rei Charles 3º faz primeira aparição pública após descobrir câncer

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O rei Charles 3º da Inglaterra fez a primeira aparição pública desde a notícia de que está com câncer. Ele surgiu em uma foto ao lado da esposa, Camilla, saindo em um carro oficial. Enquanto o rei permanece afastado das funções durante o tratamento, o príncipe William, que é o primeiro na linha de sucessão do trono, vai assumir alguns compromissos do pai.