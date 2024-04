Rei Charles 3º se diz otimista com tratamento contra o câncer O monarca foi diagnosticado com a doença e se afastou de compromissos oficiais

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O rei Charles 3º está com câncer e se diz otimista com o tratamento. O monarca se afastou dos compromissos oficiais enquanto estiver em tratamento. De acordo com o Palácio de Buckingham, ele foi hospitalizado para tratar um problema benigno na próstata, mas durante a internação, os médicos descobriram o câncer. O tipo não foi revelado.