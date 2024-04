Rei Charles III faz primeira aparição pública desde anúncio do diagnóstico de câncer Ele se afastou das funções reais temporariamente, enquanto faz o tratamento

O rei Charles III, do Reino Unido, fez a primeira aparição pública desde o anúncio do diagnóstico de câncer. Ao lado da esposa, a rainha Camilla, o monarca caminhou pelo jardim de uma propriedade da família real, rumo a um culto religioso, e acenou para fãs e súditos. A doença foi anunciada na semana passada, poucos dias depois do rei fazer uma cirurgia na próstata. O Palácio de Buckingham não revelou qual o tipo de câncer que Charles enfrenta.