Rihanna faz show exclusivo para bilionários na Índia Ela se apresentou na festa de pré-casamento do filho de um dos homens mais ricos do planeta

A cantora Rihanna, que estava afastada dos palcos desde 2016, voltou a fazer um super show, só que exclusivo para bilionários. Ela se apresentou na festa de pré-casamento do filho de um dos homens mais ricos do mundo. O evento contou com a presença de muitos famosos, como Bill Gates, Mark Zuckerberg e Hillary Clinton. A pré-festa durou três dias e aconteceu na propriedade de Mukesh Ambani, em Jamnagar, na Índia.