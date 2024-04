Robinho deve ter pedido de habeas corpus analisado nesta quinta (21)

Alto contraste

O habeas corpus do jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão por estrupro coletivo na Itália, pode ser julgado ainda hoje (21). Em decisão por 9 x 2, o STJ definiu ontem (20) que o jogador deve cumprir a pena em regime fechado no Brasil. A defesa alega que Robinho não apresenta risco e não vai fugir. Agora, o jogador aguarda o sorteio automático do sistema do STF para saber quem vai ser o ministro responsável pelo julgamento do pedido de habeas corpus.