Saiba como fazer as ‘sobrancelhas das famosas’ Existem várias técnicas para dar volume, forma ou alterar a cor da ‘moldura do rosto’

Quando o assunto são sobrancelhas, muitas pessoas buscam inspirações nas famosas. Existem várias técnicas para dar volume, forma ou alterar a cor da ‘moldura do rosto’. MC Mirella, por exemplo, usou uma técnica nova em que cabelos humanos são colados para preencher as falhas. Outra técnica usada pelas celebridades como Bruna Marquezine e Jade Picon, que têm as sobrancelhas arrepiadas, é a “brow lamination”, que arruma os pêlos existentes de forma que as sobrancelhas pareçam maiores.