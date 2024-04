Saiba quais são os cuidados para evitar acidentes em ambientes aquáticos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A cantora Maraísa se recupera depois de quebrar o nariz em uma banheira de hidromassagem. O acidente serviu como alerta para os perigos de queda em lugares com água. Era para ser apenas uma folga da agenda carregada de shows, mas o descanso foi interrompido por um acidente que rendeu uma fratura no nariz e hematomas nos olhos. Depois do susto, Maraisa, da dupla com Maiara, voltou às redes sociais para tranquilizar os fãs.