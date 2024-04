Saída temporária: preso condenado por tráfico deixa cadeia para a Páscoa e se torna suspeito de assassinato

Alto contraste

O Congresso Nacional discute um projeto de lei que acaba com as saídas temporárias dos presos em feriados e datas comemorativas. As “saidinhas” deixam muita gente insegura. Em Itanhaém, no litoral paulista, um preso condenado por tráfico de drogas deixou a cadeia para o feriado de Páscoa. Dias depois, Sérgio Siqueira Martins foi preso novamente, como principal suspeito de pelo assassinato do turista Ricardo Domingues, de 52 anos. Ele passava o fim de semana em uma casa com a família e foi assassinado enquanto preparava um churrasco.