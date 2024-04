Alto contraste

As buscas por uma pessoa que desapareceu durante o temporal que atingiu São Paulo no domingo (17). O homem foi levado por uma enchente na zona leste da capital paulista. As buscas haviam sido retomadas ontem (18), mas por causa de um novo temporal, foram suspensas. Além do homem desaparecido, uma idosa morreu.