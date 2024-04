Suspeito de assaltar empresário em churrasco de família no litoral de SP é preso O homem que atirou na vítima ainda está sendo procurado

Um suspeito de envolvimento no assalto e morte de um empresário durante um churrasco em família no litoral paulista foi preso. Ele estava em “saidinha temporária” e vai voltar para a prisão. O homem que atirou no empresário está sendo procurado. Ricardo, de 52 anos, estava em uma casa em Itanhaém, quando dois assaltantes invadiram o local. Um dos criminosos ameaçou o empresário. O outro saiu armado da sala e atirou em Ricardo. A vítima morreu antes de ser socorrida.