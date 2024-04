Alto contraste

A defesa do suspeito de matar o galerista americano Brent Sikkema, no Rio de Janeiro, disse que ele vai colaborar com as investigações. Em entrevista a RECORD, o advogado de Alejandro não falou em confissão, mas disse que o crime teve um mandante. O suspeito deve dar novas informações à polícia na próxima semana.