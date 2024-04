‘Tatuzão’ chega à futura estação Vila Formosa, nas obras da Linha 2-Verde do metrô O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas acompanha a chegada do equipamento

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, acompanha hoje (29) a chegada do “tatuzão” à futura estação Vila Formosa, nas obras de extensão da linha 2-Verde do metrô. O equipamento vai ser usado é o maior da América Latina, com 11,66 metros de diâmetro e possui capacidade para escavar até 15 metros de terreno por dia. Operando durante 24 horas, a expectativa é que a primeira etapa de escavações seja finalizada dentro de 18 meses.