Taylor Swift ameaça processar estudante que monitora voos dela

A cantora Taylor Swift ameaçou processar um estudante que fica monitorando os voos dela e postando nas redes sociais. Ele recebeu uma carta dos advogados da cantora pedindo que pare imediatamente de divulgar informações sobre ela. Espera-se que Taylor Swift use o jato particular dela para sair correndo de um show em Tóquio para assistir ao namorado Travis Kelce jogar no campeonato de futebol americano no domingo (11).