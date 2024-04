Taylor Swift entra para lista de pessoas mais ricas do planeta Uma brasileira também está no ranking e foi eleita a bilionária mais jovem do mundo

A cantora Taylor Swift entrou para a lista dos novos bilionários do planeta, segundo uma revista americana. Além dela, estão na classificação Magic Johnson e Christian Louboutin. O ranking dos mais ricos também conta agora com a bilionária mais jovem do mundo, que é a brasileira. A catarinense Livia Voigt herdou uma fortuna de R$ 5,5 bilhões de Werner Ricardo Voigt, fundador de uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo que exporta para mais de 135 países.