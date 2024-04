Terroristas do Hamas se escondem em hospital em Gaza

Alto contraste

Segundo um porta-voz do Exército de Israel, terroristas do Hamas voltaram a se esconder dentro do hospital Al-Shifa, em Gaza. Uma operação baseada em informações de Inteligência indicou o local que estava sendo usado por líderes do grupo. Ainda de acordo com as Forças de Defesa do país, durante a ação homens armados dispararam contra soldados israelenses, que revidaram.