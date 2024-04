Torcedor morre em confronto após jogo da final do campeonato paraense

Alto contraste

Um torcedor morreu durante um confronto na saída da primeira partida da final do campeonato paraense, entre Remo e Paysandu, em Belém (PR). A vítima foi identificada como Paulo Alexandre da Silva, de 30 anos, que estava com o uniforme do Remo. Ele foi atingido por um tiro no estacionamento do estádio do Mangueirão, onde a partida foi realizada. Segundo testemunhas, um homem em um carro branco se aproximou da confusão entre membros de organizadas e passou a disparar para o alto e em direção aos torcedores. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o autor dos tiros já foi identificado e seria um policial militar.