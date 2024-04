Troca de tiros entre policiais e traficantes deixa quatro pessoas mortas no RJ

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Moradores de várias regiões do Rio de Janeiro acordaram na madrugada de hoje (27) com o barulho de troca de tiros entre policiais e traficantes. A Tropa de Elite da PM do Rio, o Bope e o Batalhão de Choque entraram nos complexos da Penha e do Alemão para combater o tráfico de drogas e prender líderes de facções. Criminosos colocaram fogo em carros para criar barricadas e impedir a entrada dos agentes. Até agora, há registro de quatro suspeitos mortos e um policial ferido.