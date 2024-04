Um dos homens mais procurados do Brasil é preso no interior paulista Ele é acusado de ser chefe de uma de facção criminosa

Um dos homens mais procurados do Brasil foi preso em casa, no interior de São Paulo. Ele é acusado de ser chefe de uma facção criminosa que faz assaltos a bancos no interior do país.