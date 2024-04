Vacina da dengue: Fala Brasil tira dúvidas sobre o imunizante

Alto contraste

Os números da dengue não param de aumentar no Brasil. Mas, um mês após o início da distribuição das vacinas a estados e municípios, menos de 15% delas foram aplicadas e muitas pessoas estão em dúvida se podem ou não ter acesso ao imunizante. A vacinação começou há um mês, em postos de saúde de 521 cidades do país. De acordo com o Ministério da Saúde, a prioridade foi para municípios com mais de 100 mil habitantes, que apresentam alta transmissão da doença. Porém, das mais de 1.200.000 doses distribuídas, apenas 182 mil foram aplicadas. Enquanto a procura é baixa onde a vacina está disponível, tem muita gente procurando as doses em outras cidades.