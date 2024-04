Veja a situação de São Paulo com as chuvas neste fim de semana É baixo o potencial para a formação de alagamentos na capital paulista

Todo o estado de São Paulo sofreu com as fortes chuvas nesta semana, mas tudo indica que o perigo para desastres diminuiu. Segunda a Defesa Civil, a condição para chuva significativa na capital diminui neste sábado (27). No entanto, há previsão de pancadas isoladas no período da tarde.