Ziraldo: veja como foi a despedida do cartunista O sepultamento aconteceu no cemitério São João Batista, na zona sul do RJ

Neste domingo (7), aconteceu o enterro do cartunista Ziraldo, no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro. Parentes e amigos se despediram do criador do “Menino Maluquinho”. Ziraldo Alves Pinto morreu de causas naturais aos 91 anos.