Fãs se empolgam com spoiler de Tom Cavalcante sobre Acerte ou Caia: 'Quero só ver as quedas' Novo programa da RECORD estreia em 2024, e poderá pagar até R$ 300 mil ao vencedor; saiba mais!

Tom Cavalcante garante que o público vai amar a nova atração Tom Cavalcante garante que o público vai amar a nova atração (Reprodução/Intagram)

Em breve tem estreia na tela da RECORD! Tom Cavalcante já adiantou ao público que está no comando do mais novo game show da emissora, que poderá pagar até R$ 300 mil ao vencedor. Em suas redes sociais, o apresentador deu alguns spoilers e deixou os seguidores animados.

Tom escreveu: "Em breve na @recordoficial: Acerte ou Caia um game show onde o vencedor pode levar até R$ 300 mil. Fique ligado, você vai amar!", publicou.

Os fãs se empolgaram com o anúncio e comentaram: "Quero só ver as quedas", e outro seguidor disse: "Com o Tom, tudo fica bom", escreveu.

Confira a publicação:

Fique ligado! Acerte ou Caia estreia em 2024 na tela da RECORD.