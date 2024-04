Galinho agita a web com trend para 'fãs raiz' de A Fazenda 15

Alto contraste

A+

A-

Galinho desperta curiosidade dos internautas com jogo de verdadeiro ou falso Galinho desperta curiosidade dos internautas com jogo de verdadeiro ou falso (Reprodução/RECORD)

O Galinho voltou para aliviar a saudade do público de A Fazenda. O mascote do reality rural da RECORD movimentou a web com uma brincadeira de verdadeiro ou falso que só quem é "fã raiz" vai saber responder.

No perfil oficial do programa, a postagem com três verdades e uma mentira envolvendo todas as edições exercitou a memória dos internautas. Entre as opções, ele apresentou edição com anônimos, estreia em 2009, participante grávida e Faro apresentador. O que será verdade?

Os comentários foram marcados pelas mais diversas tentativas de acerto e justificativas. Teve até debate entre os seguidores para chegarem a uma conclusão. Mesmo assim, muitos fãs acertaram em cheio a mentira entre as verdades.

Apesar das dúvidas, um sentimento foi consenso entre todos: "Saudade". Além dos anônimos, o comentarista Lucas Selfie, especialista no Cercadão de Itapecerica da Serra, soltou o verbo sobre a alternativa errada: "Sempre pirei na possibilidade".

Continua após a publicidade

Confira a postagem e comente suas apostas:

Bateu saudade de ver a galera animada de A Fazenda na tela da RECORD? Reveja o reality rural pelo PlayPlus!