Galisteu faz ensaio divertido na praia: "Verão carioca nunca decepciona"

Conceito é a palavra-chave para a temporada de looks de Adriane Galisteu em A Fazenda 15! A apresentadora reforçou seu estilo western usando roupas criativas aliadas ao combo chapéu e bota. Confirmando a identidade country, ela mostrou que o estilo combina com tudo, diferente do que os tabus da moda ditam. Relembre os melhores looks! • Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp!