|Do R7

“Deus é a gente quem faz” "Muitos têm tomado rumos errados na vida, fazendo de sua carreira, do seu corpo, de sua reputação, de sua fama, de seu poder, de sua riqueza, de seu pet ou sua ideologia o seu deus"

Alto contraste

A+

A-

Lúcifer conversou com Semíramis em Gênesis Lúcifer conversou com Semíramis em Gênesis (Divulgação / Record TV)

Na hora da dor, somos seres vulneráveis a todo tipo de sugestão, principalmente aquelas que não prestam. E é nesta fraqueza que os pensamentos negativos mais proliferam, como foi no caso de Semíramis.

Antes de Lúcifer plantar o mal no seu coração de mãe, ele reconheceu o quanto ela sofria injustamente, alisando assim o seu ego. E com a empatia que Semíramis sempre desejou de seu filho, Lúcifer ganhou sua atenção, conseguindo assim levá-la ao pensamento falho de que deus é a gente quem faz.

E assim muitos têm tomado rumos errados na vida, fazendo de sua carreira, do seu corpo, de sua reputação, de sua fama, de seu poder, de sua riqueza, de seu pet ou sua ideologia, o seu deus. Deus significa “Aquele que é adorado”, portanto tudo que se adora, se torna um deus. O problema é o que a gente ganha com todos esses “deuses” intitulados... no mínimo muito estresse, dor, decepção, ansiedade, medo, desamor, preconceito, egocentrismo, divórcio, egoísmo e tudo que nos faz mal!

O único Deus que pode nos proporcionar amor, paz, e tudo de bom que tanto sonhamos é o Deus Criador dos céus e da Terra, o nosso Criador. Ele sim merece toda adoração, o resto, é tudo mortal, falho e temporário – um dia acaba.