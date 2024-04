|Vinícius Andrade, do site oficial

Ur dos Caldeus: conheça as curiosidades da antiga capital da Mesopotâmia Em entrevista ao site oficial, o historiador Maurício dos Santos revelou detalhes por trás de uma das cidades mais importantes para o surgimento da religião

A quarta fase da novela Gênesis tem como grande pano de fundo a antiga capital da Mesopotâmia, UR dos Caldeus, uma cidade que foi construída para servir a Deuses e tinha o poder alternado por reis.

Em entrevista ao site oficial, o historiador e professor Maurício dos Santos revelou características e curiosidades por trás de uma das cidades mais importantes para o surgimento da religião.

"Naquela época em que a trama se passa, Ur tinha um zigurate [espécie de templo], que era dedicado à divindade. O deus Nana governava e o rei era seu primeiro servo", destaca o historiador.

Além da devoção, Ur era uma cidade com uma grande extensão de terra, onde se plantava trigo para fazer pão e cevada. No entanto, o maior destaque do local era sua arquitetura:

"A arquitetura de Ur segue um padrão teocêntrico. Primeiro vem o templo, depois tem o palácio, em seguida as casas dos mais nobres e, por fim, dos comerciantes", afirmou Maurício.

Maurício ressalta também que as primeiras organizações sociais construídas na humanidade surgiram à margem de grandes rios por conta da comida, afinal, os animais migravam para áreas com água, a agricultura era mais fácil nessas regiões. Dessa forma, Ur não foi diferente, o fluxo migratório na região foi desenvolvido em função do golfo Pérsico.

"É uma sociedade hidráulica que aprendeu a domesticar o rio e criou um sistema de irrigação muito sofisticado, no qual a água era levada para toda a cidade. Isso foi uma revolução para sociedade", destaca o professor.

Na trama, Ur é a cidade natal de Abraão (Vitor Novello/Zé Carlos Machado), onde os conflitos políticos e religiosos em torno da devoção e do surgimento da religião são os pontos chaves.

"A novela mostra o intercâmbio de pessoas e a forte presença do palácio, mas ainda vai contar o processo de declínio e as explicações religiosas e políticas para isso", ressalta Maurício.

