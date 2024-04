|Do R7

Branca Messina relembra Amat em Gênesis: 'Foi um presente dar vida a essa mulher' No Instagram, atriz contou que voltou a ser reconhecida pelas ruas como a personagem da superprodução

Alto contraste

A+

A-

Branca Messina é Amat na novela Gênesis Branca Messina é Amat na novela Gênesis (Reprodução/Instagram)

Branca Messina contou em seu Instagram que voltou a ser reconhecida pelas ruas como Amat, personagem dela na novela Gênesis.

"Amat foi meu transbordamento de fé numa relação tão íntima com Deus… Foi onde pude explorar toda minha relação com a Criação para contar uma história. Foi um presente mergulhar e dar vida a essa mulher de fé. Só agradeço. Feliz com a reprise, minha gente!", escreveu.

Nos comentários da publicação, a atriz recebeu muitos elogios dos fãs: "Que personagem marcante foi a nossa querida Amat", disse um seguidor. "Muito talentosa. Transmite verdade na interpretação", afirmou outro. "Amo essa fase, a Amat é maravilhosa", opinou mais um internauta. "Um dos seus melhores papéis", revelou.

Acompanhe:

Continua após a publicidade

A novela Gênesis é dividida em várias fases e escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção-geral de Edgard Miranda. Acompanhe a superprodução de segunda a sexta-feira, às 21h45, na RECORD.

Relembre momentos marcantes do dilúvio em Gênesis:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share A novela Gênesis retratou o dilúvio em cenas de tiraro fôlego. A seguir, relembre momentos marcantes!