|Do R7

Conheça a superprodução Gênesis Novela escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção-geral de Edgard Miranda está de volta à tela da RECORD

Alto contraste

A+

A-

Carlo Porto e Juliana Boller, que vivem, respectivamente, Adão e Eva, seguram o primeiro filho, Caim Carlo Porto e Juliana Boller, que vivem, respectivamente, Adão e Eva, seguram o primeiro filho, Caim (Edu Moraes/Record TV)

A superprodução Gênesisretorna à tela da RECORD com a promessa de trazer muita emoção para as noites da emissora.

Dividida em sete fases, a novela é escritapor Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção-geral de Edgard Miranda.

Além dos estúdios no Rio de Janeiro, outros locais foram utilizados para as filmagens, como Rio Grande do Sul, Paraná e Marrocos.

Tratamento de cinema

A superprodução da RECORD recebeu tratamento de cinema no seu processo de finalização. Os primeiros dez capítulos retratam as fases Céu (Adão e Eva e Caim e Abel), Torre de Babel e Noé e o Dilúvio e contam com muitos efeitos especiais.

Continua após a publicidade

Gênesis também possui inserções de computação gráfica.

Grande elenco

A trama que aborda a criação bíblica da humanidade movimentou inúmeros atores e profissionais. Entre os nomes, estão Zécarlos Machado, Saulo Rodrigues, Carlo Porto, Clemente Viscaíno, Francisca Queiroz, Juliana Boller, Oscar Magrini, Antônia Morais, Caio Manhente, Pablo Morais e Eduardo Speroni.

Continua após a publicidade

Para entender o presente, temos de voltar ao início.

Acompanhe as emoções da novela Gênesis na tela da RECORD. A exibição é de segunda a sexta-feira, a partir das 21h45.