O relacionamento de Renah com Adão se complicava a cada dia O relacionamento de Renah com Adão se complicava a cada dia (Edu Moraes/Record TV)

A novela incentivou o feminismo com a postura de Renah, filha de Adão e Eva?

A atitude das filhas de Adão e Eva de quererem ir embora foi uma consequência do relacionamento delas com o pai, que se complicava cada dia mais pela postura inadequada de Adão. Vamos lembrar que, antes do desentendimento com as filhas, Adão havia perdido a confiança na mulher por ela ter errado primeiro no Jardim do Éden.

Consequentemente, para ele, nenhuma pessoa do sexo oposto era mais confiável. Então, assim como ele errou com Eva, também errou com suas filhas. Foi uma consequência de seu afastamento de Deus e sua insistência em não reconhecer sua falha também. Logo, se o pai era tão duro com suas filhas, sem elas terem culpa de nada, é claro que o mais provável é que elas se revoltassem e optassem por ficarem longe dele. É uma questão lógica de reação humana e não uma ideologia.