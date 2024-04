Alto contraste

Noé era o único homem justo na época Noé era o único homem justo na época (Blad Meneghel/Record TV)

Por que Deus fez o dilúvio e somente Noé e sua família se salvaram?

Porque só havia um homem que era justo naquela época, Noé. Como a injustiça acaba prejudicando até mesmo os justos, então a única forma de acabar com a injustiça e proteger Noé dela, foi criar para ele e para sua família uma forma de Salvação e recomeço da humanidade, que foi a arca.

Mas se Deus é amor, por que Ele permitiu tanta gente morrer no dilúvio?

Deus destruiu a Sua criação no dilúvio porque a maldade do homem atingiu proporções terríveis. Deus não se agrada com a morte dos injustos (Ezequiel 33:11). Mas, infelizmente, a humanidade da época chegou ao limite, não tinha mais volta, não tinha arrependimento, se tornou completamente um mal, não apenas para eles mesmos, como também para natureza e para tudo aquilo que Ele criou. Então, a solução foi “arrancar o mal pela raiz” por meio do dilúvio, mas, Deus deixou Noé, sua família e um par de cada espécie animal para dar continuidade à criação Dele.

As pessoas do tempo de Noé escolheram o plantio ruim, elas tinham abandonado a Deus e se entregado completamente à vida injusta. Então, mais cedo ou mais tarde, todos sofreriam as consequências.

Se Deus queria recomeçar a humanidade e toda a criação, por que Ele simplesmente não fez tudo de novo – já que tinha poder para isso – ao invés de enviar um dilúvio, pedir para Noé construir a arca e ainda colocar nela um casal de cada espécie de animais? Foi algo muito mais trabalhoso, não?

Devido à grande atitude de fé de Noé. Ele investiu anos e mais anos de sua vida construindo a arca, o que também foi de certa forma um alerta para o povo da época, dando a eles oportunidade para se arrepender e mudar de rumo, mas preferiram ignorar todos alertas de Noé e pagar para ver o dilúvio.