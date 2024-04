Juliana Boller dará vida a Eva na superprodução Gênesis

Alto contraste

Juliana Boller dá vida a Eva na superprodução Juliana Boller dá vida a Eva na superprodução (Divulgação/ RECORD)

A origem de toda a humanidade será contada emGênesis, que volta à tela da RECORD no próximo dia 19 de fevereiro, às 21h45. A atriz Juliana Boller interpretará a personagem Eva na trama.

Eva é a primeira mulher. Linda, jovem, esguia, feminina e de olhar inocente. É curiosa, espontânea e maternal. Ela ficará muito ressentida pela expulsão do Éden e se culpar por isso.

Tenta a todo custo uma reconciliação com o marido e almeja ter de volta o amor e a atenção dele. Mas vai se decepcionando com o passar do tempo.

Apesar de todas as dores do parto, ama ser mãe. Com o nascimento de Caim, ela acredita que Adão ficará feliz e a perdoará. Mas, o marido se encanta pelo primogênito e depois por Abel. Isolando-a cada vez mais. Ela passa a cuidar só das filhas que vão nascendo depois.

Eva amará demais Abel, que vai iniciar a reconexão da família com Deus e a reaproximação dos pais. Ficará devastada com a tragédia que tirará a vida do seu filho mais amado. Porém, esse acontecimento irá selar a união do casal e sua reaproximação com o Criador.

A novela Gênesis é dividida em várias fases e é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção-geral de Edgard Miranda.