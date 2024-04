Abel tenta fazer Caim enxergar o lado bom da vida | Gênesis Ele conversa com o irmão e pede para que ele veja as coisas boas da vida.

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Caim reclama de fazer o trabalho duro após a partida das irmãs. Ele ainda não se conforma com a postura tranquila do irmão, que nunca se incomoda com nada. Abel tenta fazê-lo ver as coisas boas ao seu redor e o fato de nunca ter lhes faltado nada.