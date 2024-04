Deus começa a criação da Terra depois do período de escuridão | Gênesis

Alto contraste

Após a escuridão, Deus começa a criação da Terra. Ele inicia dizendo “Haja luz”, diferenciando o dia da noite. No segundo dia, Ele segue com a criação do céu, o dividindo das águas. No terceiro dia surge a terra e as árvores que irão fornecer os frutos. No quarto dia são criados o sol e a lua para que governassem o dia e a noite. O quinto dia é marcado pela criação dos peixes para que se multipliquem e povoem a terra e os mares. No sexto dia, Deus diz à Terra para que ela crie os seres viventes de acordo com suas espécies.